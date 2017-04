BirdLife lädt zum 24-Stunden-Vogelrennen

21.04.2017, 16:50 Uhr

"Birden" für den guten Zweck

FLACHGAU (lin). Zum 14. Mal steigt in ganz Österreich das sogenannte BirdRace. Bei diesen 24-Stundenrennen am 6. und 7. Mai (Startschuss: 15:00 IUhr) sind alle Hobbyornithologen des Landes aufgerufen, Teams zu bilden und um die Wette Vögel zu zählen. Selbstverständlich darf bei diesem Rennen mit Feldstecher und Fernrohr, kein Auto verwendet werden. Ein Team besteht aus mindestens zwei Leuten. Ziel ist, so viele Arten wie möglich zu beobachten und zu registrieren.

Wofür ein BirdRace?

Weitere Infos unter...

"Birden" (bitte selbst übersetzen) ist in England ein Volkssport. In Österreich wird für den guten Zweck gebirdet. Für jede erfasste Vogelart spenden Sponsoren einen Geldbetrag für Vogel-Schutzprojekte. In den vergangenen Jahren wurden die Spenden zum Schutz des Braukehlchens und anderen Wiesenbrütern sowie der Zwergohreule eingesetzt.„Dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen,“ erklärt Veranstalter Christoph Roland. „Die Nachfrage von Jungfamilien, die gerne an unserem Rennen teilnehmen wollen, ist gestiegen. Daher bieten wir sogar eine kinderwagentaugliche Wegstrecke an.“Die Salzburger Teams haben im Vorjahr 127 Arten enteckt. Davon konnten alleine im Flachgau stolze 112 Arten beobatchtet werden. Gerade hier gibt es viele unterschiedliche Lebensräume und daher eine hohe Artendichte. Die bedeutendsten Vogelschutzgebiete sind rund um die Trumerseen und den Wallersee, die Salzachauen in Nussdorf und Oberndorf sowie das berühmte Weidmoos in den Gemeinden St. Georgen und Lamprechtshausen. Besonderes Augenmerk wird auf die Feuchtwiesen gelegt, die mit ihren Brachvögeln und anderen Wiesenbrütern überregional bedeutend sind.Wie genau das Birdace funktioniert, wie man Beobachtungen meldet, nach welchen Regeln gezählt wird und wie man sich anmeldet, erfahren Sie unter https://www.birdrace.at. Zu gewinnen gibt es neben einem Feldstecher von Swarovski-Optik, diverse Eintrittskarten in Thermen und Tiergärten sowie viele Sachbücher.