Musikum öffne dich!

GRÖDIG. Das Musikum lädt zum Zuhören und Ausprobieren. In der Woche von 8. bis 12. Mai öffnet das Musikum seine Türen und lädt alle Interessierten zum Zuhören, Ausprobieren und Informieren ein.An diesen Tagen können im Sprengel des Musikum Grödig, also in Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim an externen Unterrichtsorten eine Auswahl an Unterrichtsstunden besucht werden. Die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich über Besuche von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die ein Instrument und den Musikum-Unterricht näher kennenlernen möchten.

Informationen über die Unterrichte erhalten Sie unter:Tel.: 06246/75 093-10, Email: groedig@musikum.at zu den Bürozeiten: Mo, 8:00 - 12:00 / Di, 9:00 - 17:00 / Mi, 8:00 - 12:30 / Do 8:00 - 12:00 sowie unter www.musikum-salzburg.at