Ö3-Marathon-Challenge: Zwei Salzburger auf Rekordjagd

25.04.2018, 12:57 Uhr

Zwei Salzburger am Start:

Cederic Demoulin aus Salzburg (Startnummer 2) und David Rastl aus Seekirchen am Wallersee (Startnummer 9) haben an der Ö3 Marathon Staffel teilgenommen.Die Ö3-Staffel hat in den letzten vier Jahren versucht, den Wien-Marathon schneller zu laufen als der Sieger. Zwei Mal ist das geglückt und zwei Mal hatten die Hobbyläufer keine Chance. Zum fünfjährigen Jubiläum der Ö3-Marathon-Challenge wurde heute der Marathon-Weltrekord ins Visier genommen. Jeder der 42 Ö3-Hörer lief einen Kilometer – der letzte ein bisschen mehr – und übergab das Ö3-Staffel-Holz, bis der letzte die Ziellinie überquerte. Die Ö3-Staffel hat alles gegeben und schaffte eine sensationelle Zeit von 2:04:05 Stunden – sie lag also um 1 Minute 8 Sekunden hinter dem Marathon-Weltrekord von Dennis Kimetto.

Wien Marathon stammt aus Marokko

Nach etwas mehr als zwei Stunden Adrenalin, Schweiß und vielen Emotionen, immer Seite an Seite mit den besten Läufern/innen der Welt, nehmen die 42 Hobby-Läufer jedoch unvergessliche Eindrücke mit nach Hause. Ö3 bedankt sich bei allen Läufern für den Einsatz und bei den vielen Zuschauer/innen, die das Ö3-Team angefeuert haben und gratuliert auch dem Sieger des Vienna City Marathons zur außerordentlichen sportlichen Leistung – der 27-jährige Marokkaner Salaheddine Bounasser gewinnt den Wien-Marathon mit einer Zeit von 2:09:29 Stunden.