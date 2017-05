SOS Kinderdorf: Ski-Urlaub geschenkt

03.05.2017, 11:06 Uhr

"Familotel" aus Saalbach hat die Kleinen zu einem Winterspaß mit Langzeitfolgen eingeladen.

SEEKIRCHEN (lin). Ski-Urlaub geschenkt, das gibt es. Der Hotelier Robert Breitfuß hat dreimal eine Kinderdorffamilie in sein "Familotel", den Lengauer Hof in Saalbach, eingeladen. Einfach so. Und Robert Breitfuß (diesen Namen darf man ruhig zweimal nennen) hat einen Schulfreund, namens Helmut Schneider. Der hat den kleinen Wintersportlern die Ausrüstung zur Verfügung gestellt.Die erste Familie bestand aus vier Kindern im Altern von zwei, vier und sieben Jahren. Und sie hatte Spaß mit Langzeitfolgen, wie berichtet wird: „Wieder Robert fahren“, bitten die vierjährigen Zwillinge ihre Kinderdorfmutter Elisabeth Kieninger seither so gut wie täglich.Im hoteleigenen Kinder-Ski-Parcours mit Übungslift standen die SOS-Kinder zum ersten Mal auf den Skiern. Daneben tobte die Rasselbande durch den Kinderclub des Hotels, genoss eine Pferdeschlittenfahrt und freute sich jeden Abend auf ihren Tischbegleiter, das Hotelmaskottchen Clown Happy.„Kinder sind für mich das Wichtigste auf diesem Planeten. Deshalb war es mein Wunsch, den SOS-Kinderdorfkindern eine besondere Freude zu machen“, sagt Robert Breitfuß.