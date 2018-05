Julia Jobst verstärkt Marketing-Team

01.05.2018, 11:00 Uhr

Die Oberndorferin ist ab sofort für das Eventmanagement der jungen Bewegung verantwortlich.

Von St. Pölten bis Riga

Rund 500 zahlende Mitglieder

OBERNDORF/WIEN (jrh). Mit der 24-jährigen Julia Jobst erweitern die Marketing Natives ihr Team. Die gebürtige Oberndorferin ist jetzt für das Eventmanagement und die Speaker-Betreuung, sowie für die Organisation und Koordination der Side-Events zuständig. "Als Teil dieser jungen Community kann man aktuelle Trends auf die Agenda junger Menschen setzen", findet Julia Jobst gleich Gefallen an ihren neuen Aufgaben.Julia Jobst hat auf der FH St. Pölten den Bachelor in Media und Kommunikationsberatung und anschließend berufsbegleitend auf der FH Burgenland den Master in Medien, Information und Kommunikation absolviert. Sie war als Social Media Managerin tätig und arbeitet nach einem halbjährigen Studienaufenthalt in Riga nun seit September 2017 als Kundenberaterin. "Julia Jobst ergänzt unser kleines aber dynamisches Team perfekt und treibt uns mit frischen Inputs voran", freut sich Christoph Brenner (Head of Marketing Natives) über den Neuzugang.Marketing Natives ist eine Bewegung, die internationale Marketing-Experten und Marketing-Studenten in einer Community vereint. Seit der Gründung im Januar 2011 haben sich Marketing Natives zur größten Community junger Marketing-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die Community zählt mittlerweile rund 500 zahlende Mitglieder im Alter von 20-30 Jahren.