Dieses Semester wird die Burg Reichenstein – neben den zahlreichen eigenen Veranstaltungen – auch Schauplatz einiger besonderer Kurse organisiert durch VHS Nebenstelle Tragwein.

TRAGWEIN. Am Sonntag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr, kann man lernen, wie man einen Ritterhelm nach mittelalterlichem Vorbild in handwerklicher Teamarbeit aus Leder, Eisen und Kupfer herstellt. Der Kurs ist geeignet für Jungs und Mädels. Kinder sollten in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Auch Erwachsene sind herzlich willkommen.

Fackelwanderung und schaurige Geschichten

Am Samstag, 31. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, werden gemeinsam Fackeln selbst hergestellt, die bei der anschließenden Fackelwanderung gleich zum Einsatz kommen. Bei Aschenbrot und Punsch kann man danach alten Erzählungen aus dem Mühlviertel und rund um die Burg Reichenstein lauschen. Die Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien mit Kindern ab sieben Jahren.

"Heavy Metal" auf der Burg

Am ersten Samstag im Dezember (5. Dezember) wird es laut auf der Burgruine Reichenstein: Es wird gehämmert, gefeilt und gebogen was das Zeug hält. Familien mit Kindern von fünf bis acht Jahren bzw. Kinder ab neun Jahren können erfahren und ausprobieren, was man aus Metall alles herstellen kann - vom Schmuckstück bis zum Miniatur-Schwert. Unter professioneller Anleitung kann man an diesem Tag außerdem erleben, wie ein jungsteinzeitliches Messer aus Feuerstein hergestellt wird.

Diese vielseitigen Kurse werden von den beiden Archäologen Josef Engelmann und Sayuri da Silva geleitet. Für nähere Infos wenden Sie sich an die Leiterin der VHS Nebenstelle, Theresa Schinnerl-Leitner, 0676 / 845 500 329. Es wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten, da aufgrund der aktuellen Situation die Teilnehmerzahlen begrenzt sind.