LIEBENAU. Altbürgermeister Max Reindl feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. Der Seniorenbund Liebenau gratulierte dem Jubilar zu seinem "Runden" und dankte ihm für sein langjähriges Engagement. Reindl war ab 1964 bis zu seiner Pensionierung 2001 Lehrer in den Volksschulen Liebenstein, Schöneben und Liebenau sowie in der Hauptschule Liebenau. Als Bürgermeister von Liebenau (1991 bis 1997) und langjähriger ÖVP-Obmann prägte er das Gemeindegeschehen maßgeblich. Seit 35 Jahren ist er für den ÖVP-Terminkalender, der an alle Haushalte von Liebenau verteilt wird, ein unverzichtbarer Mitgestalter. Im Jahr 1971 gründete Reindl mit einigen engagierten Liebenauern die Ortsstelle des Roten Kreuzes, die bis dato ein wesentlicher Bestandteil für die Gemeindebevölkerung ist. Gemeinsam mit Helmut Atteneder arbeitete Reindl auch an vielen Liebenauer-Büchern mit.