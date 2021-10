FREISTADT. Am Donnerstag, 21. Oktober, 19 Uhr, wird im Brauhaus Freistadt die Ausstellung "Architektur Zeit Raum 2010 bis 2020" eröffnet. Sie zeigt 73 Objekte, die von einer vierköpfige Top-Jury ausgewählt wurden, da sie beispielgebend für gute Architektur in ganz Oberösterreich sind. Außerdem wird eine begleitende Publikation vorgestellt. Das Buch umfasst auf 316 Seiten alle prämierten Objekte und bildet damit gleichsam eine architektonische Inventur dieser Dekade ab. "Ausstellung und Buch sollen über die Landesgrenzen hinaus wirken, um den Diskurs über Architektur und die immer wichtiger werdenden Anforderungen auch in anderen Bundesländern zu stimulieren", sagt der Freistädter Architekt Herbert Pointner. Er hält gemeinsam mit seinem Bruder Helmut einen Vortrag mit dem Titel "Architektur und Dichte". Veranstalter ist die Zentralvereinigung der Architekten, Landesverband Oberösterreich.