KÖNIGSWIESEN. Einst als Jausenstation gestartet, entwickelte sich die Moser Alm in den 20 Jahren ihres Bestehen zu einem beliebten Einkehrtipp und Ausflugsziel bei Gästen und Einheimischen. Doch: „Ein Wirtshaus erfolgreich zu führen, ist zunehmend schwierig geworden“, betont Sandra Lumetsberger-Danninger, die den Betrieb vor acht Jahren von ihren Eltern übernommen hat. Grund genug, auf die veränderten Rahmenbedingungen in der Gastronomie zu reagieren und sich die verordnete Zwangspause durch das Corona-Virus zunutze zu machen. „Wir sehen die Krise als Chance und werden uns gastronomisch neu aufstellen“, sagt Markus Danninger, der die Moser Alm gemeinsam mit seiner Frau führt. „Ab Ende Juni bieten wir unseren Gästen gehobene Wirtshausküche zu einem preiswerten Angebot, das es uns auch ermöglicht, als Gastronomen vernünftig zu wirtschaften. Denn wir sind überzeugt, dass die Gastronomie langfristig nur überleben kann, wenn sich das Preisbewusstsein der Branche ändert. Wir setzen mit der Moser Alm einen ersten Schritt in diese Richtung.“

Komplett neues Getränke- und Speisenangebot

Von Stillstand war auf der Moser Alm trotz der Corona-Sperre in den vergangenen Wochen nichts zu merken. Gemeinsam mit Sohn Niko entwickelten die Wirtsleute das Speisen- und Getränkeangebot komplett neu. Neben Klassikern wie dem Kistenbratl kommen künftig neue, saisonale, regionale und traditionelle Gerichte auf den Tisch. Dass die Moser Alm dabei auf Zutaten von Betrieben und Landwirten aus der Region setzt, versteht sich angesichts des neuen Konzepts der gehobenen Wirtshausküche von selbst. Auch die Weinkarte wurde überarbeitet, sie listet ausschließlich österreichische Weine von bester Qualität. Ein Schwerpunkt werden Destillate von regionalen, preisgekrönten Brennereien sein. Auch ausgefallene und unbekannte Sorten sind dabei, zum Beispiel „Karotte“ und „Quitte“. Dem in der Region noch unterschätzten Modegetränk Gin-Tonic wird viel Platz eingeräumt. So gibt es eine eigene Gin-Karte mit mehr als 20 verschiedenen Sorten, stets begleitet vom passenden Tonic-Water.

Sohn Niko übernimmt die Küche

Doch nicht nur die Speisekarte präsentiert sich neu – denn mit Eröffnung der neuen Moser Alm übergibt Senior-Chefin Maria die Verantwortung in der Küche an Niko, den älteren Sohn. Niko Danninger, der bereits bei Lukas Kapeller in Steyr und Georg Essig in Linz in der Küche stand und dort auf hohem Niveau Erfahrung sammeln konnte, freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin sehr stolz, dass mir diese große Verantwortung übertragen wird und ich so mit neuen Ideen die kulinarische Ausrichtung der Moser Alm entscheidend mitgestalten darf“, sagt der 22-Jährige. Die Nachfolge ist doppelt gesichert, denn auch der zweite Sohn Eric absolviert gerade seine Ausbildung zum Gastronomiefachmann und steht damit sozusagen schon in den Startlöchern. Das engagierte und verlässliche Mitarbeiter-Team bleibt gleich und stabil. Alle Mitarbeiter kommen aus der Region, was auch weiterhin als Versprechen für die regionale und lokale Ausrichtung der Moser Alm zu verstehen ist.

Gesamterlebnis für die Gäste

Mit dem neuen Konzept will man auf der Moser Alm auch weiterhin eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen: „Unsere Gäste schätzen Genuss und Tradition und sind bereit, dafür Geld auszugeben“, erklärt Sandra Lumetsberger-Danninger. „Das Gesamterlebnis soll für unsere Gäste so sein wie die Kruste unseres Kistenbratls – einfach einmalig! Das Ganze in naturnaher Lage und in unverwechselbarem Ambiente.“

Gästehäuser und Lipizzaner

Auf einer Anhöhe gelegen und von Wald und Wiesen umgeben, spricht die Moser Alm nicht nur Tagesgäste an. Denn neben dem Wirtshausbetrieb vermietet die Familie Lumetsberger-Danninger auch vollausgestattete Gästewohnungen und Gästehäuser. Der Pferdebetrieb rundet das Angebot ab. Die Moser Alm ist dank der Gastpferdeboxen auch ein optimales Ziel für Reit-Urlauber. Wer will, kann sich auch ein Pferd ausleihen. Lipizzaner ist die Pferderasse, die auf der Moser Alm hauptvertreten ist. Für Kutschenfahrten und Ausbildungen im Gespannfahren hat die Moser Alm einen Profi: Seniorchef Hans, staatlich geprüfter Fahrlehrer.

KURZINFO & KONTAKT

Die Moser Alm liegt in der Ortschaft Mönchwald (Gemeinde Königswiesen). Ende Juni 2020 startet das Wirtshaus in die Sommersaison. Ganzjährig von Donnerstag bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, warme Speisen mittags und abends. 110 Sitzplätze im Sommer, 60 Sitzplätze im Winter.

07267 / 23 330

info@moseralm.at

www.moseralm.at