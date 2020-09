Von seinem Nachbarn wurde ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, am 4. September 2020 gegen 19:15 Uhr, telefonisch informiert, dass sich einige seiner Pferde vor dem Haus auf der Straße befinden.

FREISTADT (red). Er begab sich daraufhin alleine vor das Haus, um die Pferde wieder zurückzubringen. Die Pferde gingen auf die B124 und dort weiter Richtung Pierbach. Der 66-Jährige stellte sich den Pferden in den Weg und wollte sie so am Weitergehen hindern.

Pferdebesitzer blieb regungslos liegen

Dabei wurde er von den Tieren niedergestoßen und blieb regungslos auf der Straße liegen. Ein Pkw-Lenker beobachtete den Vorfall und leistete Erste Hilfe. Der 66-Jährige wurde von der Rettung bzw. dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz gebracht. Die Pferde gingen nach dem Vorfall selbstständig wieder zurück.