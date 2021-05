FREISTADT. Mit überwältigender Mehrheit stimmte der Freistädter Gemeinderat am Donnerstagabend (27. Mai) dem Hotelprojekt von Dietmar Hehenberger zu. Für den Guglwald-Gründer geht es jetzt in die Umsetzungsphase. Schon heute, Freitag, gibt es einen Termin beim Notar, um den Kaufvertrag zu unterschreiben. "Und dann kann ich daran gehen, die Aufträge auszuschreiben", sagt Hehenberger im Gespräch mit der BezirksRundschau.

Aus Versteigerungshalle wird Markthalle



Das Stadt- und Spa-Hotel, das den vorläufigen Arbeitstitel "Am Anger" trägt, wird mit voraussichtlich 108 Zimmern und 216 Betten ausgestattet. Es weist außerdem einen Kosmetik-, Massage- und Wellnessbereich auf und im obersten der elf Stockwerke ein Sky-Restaurant. Die neben dem Hotel befindliche Versteigerungshalle wird – wie berichtet – nicht abgerissen, sondern ins Gesamtkonzept mit eingebunden. Für Bauern aus der Region sind insgesamt 21 Verkaufsstände vorgesehen, die in der Markthalle ihre Produkte an drei Tagen in der Woche anbieten können. In einer Schauküche haben sie die Möglichkeit zu zeigen, was man aus ihren Erzeugnissen alles machen kann. Um Events für hausinterne Gäste abhalten zu können, wird eine Decke eingezogen. Dadurch entsteht ein Obergeschoß mit Blick auf die Markthalle. Dort sollen laut Hehenberger kleinere Events wie Kabaretts, Ausstellungen oder Firmenweihnachtsfeiern stattfinden. "Die Versteigerungshalle ist ein einzigartiges Bauwerk, vor allem der Dachstuhl. Wir werden die Charakteristik trotz der Umbauten nicht zerstören", verspricht Hehenberger.

42.000 Nächtigungen pro Jahr



Der Investor rechnet anfänglich mit einer Auslastung von rund 55 Prozent, das wären etwa 42.000 Nächtigungen pro Jahr. Zielgruppen sind Individualgäste, Busgruppen und Kongressteilnehmer. Wenn das Hotel gut in die Gänge kommt, ist laut Hehenberger eine Auslastung zwischen 70 und 80 Prozent das Ziel. Die Wertschöpfung für Freistadt und die Region beträgt rund zwei Millionen Euro.

Frage des zweiten Parkdecks



Einziger Wermutstropfen: Die Bürgerliste Wiff stimmte gegen das Projekt. Das dürfte die Verhandlungen für eine zweite Tiefgarage mit dem Land Oberösterreich erschweren. "Das Fundament des Förderantrags bildet ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss", gibt Hehenberger zu bedenken. Er betont, dass er die zweite Tiefgarage nicht finanzieren werde, weil er sie für sein Hotel nicht brauche. Ihm reicht eine Ebene mit 145 Parkplätzen und dazu 35 Parkplätze im Freien. Der Baustart für das Hotel "Am Anger", das mindestens 50 Arbeitsplätze schafft, soll noch heuer im Oktober passieren, spätestens aber im März 2022. Geplante Eröffnung: 2023.

ZITAT BGM. ELISABETH TEUFER (ÖVP):

„Mit dem neuen Hotel setzen wir einen Meilenstein für die touristische Entwicklung von Freistadt. Es wird viele Gäste und jährlich zwei Millionen Euro Wertschöpfung in unsere Stadt bringen. Ich danke allen für das konstruktive Miteinander zum Wohle unserer Stadt!“