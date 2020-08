LIEBENAU. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg war am Freitag, 7. August, gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 1444 (Harrachstaler Straße) unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve im Ortschaftsbereich von Schöneben rutschte er mit dem Hinterrad weg und stürzte mit dem Motorrad über eine drei Meter hohe Böschung in einen Wald. Dort prallte er gegen einen Baum. Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Freistadt gebracht.