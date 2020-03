KALTENBERG. Ein 24-jähriger Mann arbeitete am Montag, 9. März, gegen 15 Uhr in einem Waldgebiet mit seiner Motorsäge. Dabei dürfte diese aus derzeit noch unbekannter Ursache gegen seinen Kopf geschleudert worden sein, wobei er Schnittverletzungen erlitt. Der Mann befand sich alleine im Wald und verständigte per Handy seinen Vater. Anschließend fuhr er noch zwei Kilometer mit seinem Traktor, wo er das Eintreffen der Rettung abwartete. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.