LEOPOLDSCHLAG. Ein 33-jähriger Lenker aus Steyr verursachte am Dienstag, 1. Februar, auf der B 310 einen Verkehrsunfall. Auf winterlichen Verhältnissen geriet der Lenker um 19.22 Uhr mit seinem Pkw ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Betonmauer und kam schließlich in seitlicher Lage zum Liegen. Anrainer verständigten sofort die Einsatzkräfte per Notruf. Der Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Leopoldschlag aus dem Wagen gerettet und anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.