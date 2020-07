PREGARTEN. Für Birgit Singer ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich bei der "Initiative Zentrumsentwicklung Pregarten", die von der BezirksRundschau medial begleitet wird, engagiert. "Mich interessiert einerseits die Unternehmerseite, andererseits aber auch die rein private", sagt die Betreiberin einer BP-Tankstelle in der Tragweiner Straße und Obfrau des Vereins "Aisttaler Kaufleute". Als Privatperson beklagt sie, dass es in Pregarten kein Modegeschäft gibt. Auch nicht in den angrenzenden Gemeinden Hagenberg und Wartberg. Mehr als 12.000 Bewohner sind von dieser Textillosigkeit betroffen und gezwungen, ihre Bekleidung auswärts zu besorgen.

Chance für Boutiquen

Singer, die über ein abgeschlossenes Psychologie- und Pädagogikstudium verfügt, jammert aber nicht nur, sondern sieht auch die Vorteile der Stadt: "Wir haben Frisör, Sattler, Juwelier, Papierwarenhandel, Schuhgeschäft, Bioladen, Bäckerei, Drogerie, Apotheke und Fleischhauer. Sogar ein paar Gastronieunternehmen konnten sich in Pregarten halten." Dennoch sieht sie die Gefahr, dass das Zentrum verwaist. Die vielen Leerstände speziell am Stadtplatz machen Sorgen. "Sie sind aber auch eine Chance", sagt sie. Es gehe in Zukunft darum, die bestehenden Flächen zu nützen. "Ich sehe vor allem für kleine Läden und Boutiquen großes Potenzial." Singer verweist auf Geschäft wie "Die Greißlerei" in Bad Ischl oder "’s Fachl" in Linz, die sich regen Zuspruchs erfreuen und auf den Back-to-the-roots-Zug aufgesprungen sind.

Vorbild Freyung

In ihrer Wunschvorstellung ist Pregarten in zehn Jahren eine kleine belebte Stadt mit dörflichem Charakter. In den Stadtplatzhäusern befinden sich Geschäfte im Erdgeschoß, Büros im ersten Stock und darüber Wohnungen und für alle stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Der stete Zuzug stimmt Birgit Singer optimistisch, dass sich tatsächlich viel Positives entwickelt. Als Vorbild nennt sie die niederbayerische Stadt Freyung: "Dort hat es der Bürgermeister geschafft, dass alle Parteien an einem Strang ziehen." Ähnliches wünscht sich Singer für Pregarten.