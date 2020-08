FREISTADT. Ein besonderes Highlight der Initiative Fraustadt Freistadt geht am Samstag, 29. August, 20 Uhr, am Hauptplatz über die Bühne: eine Licht- und Klanginstallation von Starsky. Die international bekannte Künstlerin, die 2018 mit dem Marianne-von-Willemer-Preis für digitale Medien ausgezeichnet wurde, gestaltet mit ihrer „Ode an die Selbstbestimmung“ eine provokante Open-Air-Show in Freistadt. Der 6.500 Quadratmeter große Hauptplatz verwandelt sich in einen Licht- und Klangraum in einzigartiger Dimension. Flüchtige Sätze streifen als Lichtzeichen über die historische Fassaden und nisten sich in den Köpfen ein. Musik nimmt die Besucher mit zu einer ganz besonderen Gedankenreise.

Die Licht- und Klangshow ist Teil des Freistädter Jubiläumsjahres. Mit dem künstlerischen Event zeigt die Initiative Fraustadt Freistadt heuer noch einmal auf und bietet Unterhaltung auf hohem Niveau. „Starsky ist bekannt für unerschöpflichen Einfallsreichtum in der Großbildprojektion und provokante Texte, die niemanden kalt lassen“, beschreibt Fraustadt-Sprecherin Hedwig Hofstadler die zu erwartende Darbietung.

Die Größe des Hauptplatzes macht es möglich, dass auch alle coronabedingten Auflagen erfüllt werden können. So wird für die Besucher ein „Abstandsraster“ aus leeren Bierkisten aus der Brauerei Freistadt erstellt. Die Kisten, die als Hocker genutzt werden können, geben die notwendige Distanz von mindestens einem Meter zwischen den Event-Teilnehmern vor. Für bequemes Sitzen dürfen von den Besuchern gerne Polster oder Decken mitgebracht werden. Es wird gebeten, dass die Gäste bis zum Erreichen ihres Kistenplatzes sowie bei den Getränke-Stationen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und vor dem Nachhauseweg ihre Kontaktdaten bei den aufgestellten Corona-Infopoints hinterlassen. Die Lichtshow von Starsky findet bei jedem Wetter statt.

