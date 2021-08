PREGARTEN, TRAGWEIN. Am Sonntag, 1. August, konnte die weiße Fahne gehisst werden. Nach mehrmonatiger Vorbereitung mit der erfolgreichen Westernreiterin und Trainerin Elvira Rehberger aus Tragwein konnten zehn Westernreiter und Westernreiterinnen im Alter von sechs bis 55 Jahren ihre Zertifikate entgegennehmen. Alle haben am Unterweiringer Hof in Pregarten erfolgreich bestanden – die drei Jüngsten das "Kleine Hufeisen" und die Älteren das "Western Riding Certificate". Dies ist die Prüfung, die auch die Teilnahme an Turnieren ermöglicht.