RAINBACH. Ein bislang unbekannter Mann bot auf einem deutschen Kleinanzeigenportal einen Staubsauger der Marke "Dyson V15" um 480 Euro an. Eine Rainbacherin kontaktierte den Mann am 26. Dezember 2021 und schloss den Kauf einen Tag später ab. Sie überwies 490 Euro inklusive Versandkosten auf ein deutsches Konto. Am 29. Dezember erhielt sie vom Portal eine Nachricht mit der Information, dass das Konto des Verkäufers vorübergehend deaktiviert wurde. Da die Geschädigte bis dato keine Ware erhielt und mehrere Versuche, Kontakt mit dem Verkäufer aufzunehmen, negativ verliefen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.