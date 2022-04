WARTBERG/AIST. Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 6. April von einem Firmenareal eines Autohauses in Wartberg zwei abgestellte, gebrauchte Pkw der Marke Skoda Octavia Kombi. An den Fahrzeugen brachten sie gestohlene Kennzeichentafeln an und fuhren mit diesen gegen 4 Uhr über den Grenzübergang Berg in die Slowakei. Der Schaden zum Nachteil des Autohauses beträgt mehrere 10.000 Euro. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.

