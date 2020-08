FREISTADT, TRAGWEIN. Josef Naderer ist neuer Bezirksparteiobmann der ÖVP Freistadt. In geheimer Wahl wurde der 48-jährige Tragweiner Bürgermeister mit mit 99,6 Prozent aller Delegiertenstimmen gewählt. Erster Gratulant war Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Joe Naderer ist seit vielen Jahren erfolgreicher Bürgermeister sowie Werber und Streiter für den Bezirk Freistadt. Ob Politik geschätzt wird, hängt immer von den Persönlichkeiten ab. Ich bin froh, dass wir mit Joe Naderer eine starke Persönlichkeit haben.“

"Dankbar für großes Vertrauensvotum"

Naderer freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das regional ausgewogen ist, aus erfahrenen Funktionären und jungen Mitstreitern besteht: "Ich bin dankbar, mit einem so großen Vertrauensvotum ausgestattet worden zu sein. Das ist Motivation und Auftrag, uns mit voller Energie den vielen Themen zu widmen – vom flächendeckenden Glasfaserausbau, über Raumordnungsfragen bis hin zu sozialer Sicherheit und Klimaschutz."

Lackner-Strauss ist "Ehrenobfrau"

Landeshauptmann Stelzer bedankte sich bei der bisherigen Bezirksparteiobfrau Gabriele Lackner-Strauss: "Sie war eine Bezirksparteiobfrau, wie es sich der Bezirk Freistadt nicht besser hätten wünschen können. Was sie anpackte, war keine Eintagsfliege, sondern sie hat sich mit Ausdauer und Engagement für ihre Ziele eingesetzt." Das habe sie etwa bei der S 10 bewiesen. "Vor allem aber hat sie mit ihrer persönlichen und ausgleichenden Art viel zu dem guten politischen Klima in Oberösterreich beigetragen." Lackner-Strauss wurde mit dem Votum aller Delegierten zur Ehrenbezirksparteiobfrau ernennen.

„Oberösterreich wieder stark machen“

Der Landeshauptmann ging in seiner Rede vor den rund 300 Delegierten in der Messehalle Freistadt auch auf die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise ein: „Es gibt eine Zeit vor Corona. Und es wird eine Zeit nach Corona geben. Momentan leben wir in der Zeit mit Corona. Unser wichtigstes Ziel ist daher jetzt, Oberösterreich wieder stark zu machen. Wir wollen, dass die Menschen aus der Kurzarbeit wieder in die Arbeit kommen, dass sie aus der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung und aus den Schulungsprogrammen wieder in die Betriebe finden." Dafür habe alleine das Bundesland Oberösterreich zwei große Hilfspakete geschnürt: das Oberösterreich-Paket in der Höhe von 580 Millionen Euro und das Gemeindepaket mit 344 Millionen Euro. Damit sollen Investitionen in den Gemeinden und Regionen angekurbelt und so auch die Arbeitsplätze und Wirtschaft vor Ort gestärkt werden.