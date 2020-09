BEZIRK FREISTADT. Die Junge ÖVP (JVP) nützte auch diesen Sommer, um in ganz Österreich Schulmaterialien für bedürftige Kinder zu sammeln. Damit ging das Sozialprojekt "JVP macht Schule" heuer schon in seine dritte Runde. Auch die Ortsgruppen der JVP im Bezirk Freistadt beteiligten sich wie schon in den Vorjahren fleißig an der Aktion.

„Als Bezirksobfrau der Jungen ÖVP freut es mich natürlich besonders, dass unsere Ortsgruppen so engagiert mithelfen und dieses großartige Hilfsprojekt ermöglichen“ ist Johanna Jachs stolz auf die Leistungen ihrer JVP-Mitglieder. „Die Ortsgruppen Freistadt, St. Oswald und Windhaag haben besonders fleißig gesammelt und die Kartons mit dem dringend benötigten Schulmaterial wurden letzte Woche in Wien abgeliefert.“

„Als Junge ÖVP ist es uns ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche eine faire Chance auf ordentliche Bildung hat", sagt Daniel Ziegler, Obmann der JVP-Ortsgruppe Freistadt. "Da das in einigen Ländern Europas noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist, haben wir uns dieses Jahr wieder bewusst dafür eingesetzt." Im Vorjahr konnten mit den gesammelten Sachspenden 5.000 Kinder in Rumänien mit den dringend benötigten Schulmaterialien versorgt werden.