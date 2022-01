Große Freude bei den Eisstockschützen: Die Bezirksmeisterschaft in der Eishalle in Tragwein konnte doch ausgetragen werden. Sieben Mannschaften trafen sich zum Duell und lieferten einander spannende Wettkämpfe.

Los ging es gleich mit einer kleinen Überraschung: Da heuer kein Damenbewerb zustande kam, stellten sich die Pregartner Damen dem Bewerb. Einen Mann ließen sie mitspielen, „der ist eh ganz gut“, meinten sie.

Die zweite Überraschung gab es dann am Schluss. Nicht wie üblich Tragwein, Wartberg oder Pregarten stellte die Sieger, sondern diesmal war es Freistadt. Mit 12:0 Punkten gönnten Robert Satzinger, Johann Schilcher, Erich Breitenberger und Hubert Stadler den Übrigen keinen Punkt. Viel entgegenkommender waren die Veranstalter aus Tragwein. Sie schossen freundlich mit, überließen aber den anderen die Plätze und verteidigten – obwohl punktegleich mit Gutau - den letzten Rang.

Knapp her ging es auch zwischen Hagenberg und Kefermarkt um den zweiten Platz. Bei Punktegleichstand hatten die Hagenberger den besseren Quotienten und die Kefermarkter wurden Dritte.

Bei der Siegerehrung dankte die Ortsvorsitzende Anna Pilz allen Teilnehmern und Organisatoren für ihr sportliches Engagement und den persönlichen Einsatz. Bezirksvorsitzender Hans Affenzeller stellte erfreut fest, dass die Pensionisten sich auch von den widrigen Umständen nicht unterkriegen lassen und mit Begeisterung zahlreiche Aktivitäten setzen.

Die Reihung: Freistadt, Hagenberg, Kefermarkt, Pregarten, Wartberg, Gutau und Tragwein.