Während der Zeit der Pandemie haben wir uns alle viel daheim aufgehalten und die Schönheit unseres Heims bewundert. Viele nutzten die Zeit um mal wieder in allen Ecken aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Nicht mehr Brauchbares wurde entsorgt und die vielen anderen Dinge wurde in Flohmarkt-Kisten verpackt und warteten bis jetzt auf den Pfarrflohmarkt in Windhaag bei Freistadt.

Die Organisatoren rechnen damit, dass heuer ganz besonders viele „Schätze“ zum Verkauf angeboten werden. Es ist bestimmt für jeden Besucher etwas Besonderes dabei. Lassen Sie sich die erste große Schnäppchenjagd nach langer Zeit nicht entgehen.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist natürlich auch mit Gegrilltem, Kaffee, Kuchen und Pfarrwein gesorgt. Am Sonntag gibt es Steckerlfische für die Schnäppchenjäger.

Der Reinerlös dient der anstehenden Innensanierung der Pfarrkirche und des Glockenwerkes.

Also jetzt schon Termin dick in den Kalender eintragen und dabeisein wenn Raritäten, Kurioses, Kitsch und Kleidung einen neuen Besitzer bekommen!

Aber bis dahin heißt es noch fleißig Sortieren, Zusammentragen und Herrichten.

Die Pfarre Windhaag bei Freistadt freut sich auf viele Besucher.

2. und 3. Juli 2022 (Samstag und Sonntag) von 08:00 bis 16:00 Uhr beim Pfarrhof (Anton Bruckner Straße 11).