BEZIRKSLIGA NORD



Richtig stark präsentierte sich die TSU Wartberg/Aist vor 420 Zusehern im Bezirksderby gegen Königswiesen und siegte mit 4:2. Zum „Man of the Match“ avancierte Wartberg-Stürmer Christoph Kasbauer, der gleich dreifach traf. Die Wartberger hatten auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Der Elfmeter, der zum 1:0 führte, war etwas fragwürdig. Zudem hätte die Partie beim Stand von 2:1 kippen können, doch Königswiesen vergab einige gute Ausgleichschancen fahrlässig. „Die Leistung unserer Mannschaft war sehr gut. Gott sei Dank haben wir die eine oder andere heikle Situation ohne Gegentor überstanden. Am Ende haben wir befreit aufgespielt und uns den Sieg auch verdient“, freute sich Wartbergs Sektionsleiter Michael Mayrhofer über den dritten Saisonsieg. Am Freitag, 22. April, steigt ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Ligaverbleib in Hellmonsödt. „Hellmonsödt ist unberechenbar in dieser Saison. Ich denk aber schon, dass wir die Qualität haben, um dort bestehen zu können“, ergänzt Mayrhofer. Zuletzt zeigten sich die Hellmonsödter von ihrer besten Seite und besiegten sensationell den SV Freistadt, der ohne Kapitän Roman Lanzerstorfer keinen guten Tag erwischte, auswärts mit 3:2. Da Tabellenführer Julbach mit 1:0 in Gallneukirchen gewann, beträgt der Abstand der Freistädter zur Tabellenspitze nun fünf Punkte. Königswiesen wird sich am Samstag, 23. April, 16.30 Uhr, im Gegensatz zur Wartberg-Partie klar steigern müssen, um gegen das Liga-Top-Team aus Altenberg etwas Zählbares holen zu können.

1. NORDOST



Stürmer Robert Lenz bleibt die Lebensversicherung des USV St. Oswald. Der routinierte Goalgetter traf auch beim hochverdienten 4:0-Erfolg über Schönau gleich dreifach und hält damit bereits bei sensationellen 27 Saisontoren. „Robert hat erneut seine Extraklasse gezeigt. Er macht regelmäßig den Unterschied bei uns aus“, ist Philipp Müller, der Sportliche Leiter, hochzufrieden mit seinem Ausnahmespieler. Schönau musste erneut stark ersatzgeschwächt antreten. Gegen eine St. Oswalder Mannschaft in Bestbesetzung war für die Pum-Elf ein Punktgewinn unmöglich. Einzig dem überragend agierenden Torhüter Alex Ebner, der bereits das Interesse von höherklassigen Vereinen geweckt hat, war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch deftiger ausfiel. St. Oswalds aktuell schärfster Rivale im Titelrennen – der SC Tragwein/Kamig – musste sich die drei Punkte gegen einen defensiv eingestellten Tabellenletzten SPG WKL ganz hart erarbeiten. Pascal Hochetlinger erlöste den Titelkandidaten in der zweiten Hälfte nach einem Eckball, Stefan Wurm legte kurz vor Schluss das 2:0 nach. Am Samstag, 23. April, 18.30 Uhr, kommt es zum Derby zwischen der SPG WKL und St. Oswald. „Wir wollen aufsteigen, daher zählt für uns nur ein Sieg. Ich rechne aber mit einem unangenehmen Gegner, der gegen uns topmotiviert sein wird“, blickt Philipp Müller voraus. Bad Zell verschaffte sich mit einem 1:0-Erfolg in Rainbach viel Luft im Abstiegskampf.

OÖ-LIGA



Einen hochverdienten 4:0-Auswärtserfolg über eine lustlos wirkende, harmlose Elf des ASK St. Valentin feierte die SPG Pregarten am vergangenen Samstag. Durch diese drei Punkte rückt der Klassenerhalt in greifbare Nähe, es sollte nun eigentlich nichts mehr passieren. Oliver Traxler steuerte bei seinem letzten Saisoneinsatz ein Tor bei. Der Abwehrchef kann seit vielen Wochen wegen starken Hüftproblemen kaum trainieren und nur mit Schmerztabletten spielen. Nach dem wichtigen Sieg in St. Valentin wird Traxler für unbestimmte Zeit pausieren. Im Mai steht für ihn eine Hüftoperation am Programm. Am Samstag, 23. April, 16 Uhr, können die Aisttaler auf der Union-Anlage gegen Tabellenführer Weißkirchen/Allhaming nur überraschen. „Wir sind krasser Außenseiter. Der große Druck ist bei uns abgefallen, daher traue ich uns eine Überraschung zu“, hofft Gerhard Steiner, der Sportliche Leiter der SPG Pregarten, auf eine Sensation.

2. NORDMITTE



Neumarkt hatte unter Neo-Trainer Marian Haider einen Traumstart in die Rückrunde hingelegt. Am vergangenen Spieltag musste sich die Haider-Elf jedoch erstmals geschlagen geben. Im Nachbarschaftsduell bei Tabellenschlusslicht Alberndorf setzte es aufgrund eines Last-Minute-Gegentors eine 2:3-Niederlage. „Wir haben leider schlecht gespielt und folgerichtig verdient verloren“, bilanziert Neumarkts Sektionsleiter Daniel Grabner. Am Samstag, 23. April, 16.30 Uhr, geht es für die Neumarkter zum großen Derby nach Kefermarkt. Die letzten drei Duelle konnte Neumarkt für sich entscheiden.