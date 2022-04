1. NORDOST



Stark ersatzgeschwächte Schönauer waren gegen eine gnadenlos effiziente Tragweiner Elf chancenlos. Das Bezirksderby endete mit einem leistungsgerechten 5:0-Auswärtserfolg. Dreifachtorschütze Thomas Mühlbachler, der aufgrund einer hartnäckigen Zerrung bisher nur wenige Minuten in der Rückrunde zum Einsatz kam, war der überragende Mann. Am Samstag, 16. April, wartet mit dem Tabellenführer St. Oswald rund um Top-Torjäger Robert Lenz, der in dieser Saison schon 24 Mal einnetzte, der nächste harte Brocken auf die Schönauer. Der Führende der Torschützenliste sorgte in der Vorwoche für Gesprächsstoff. Lenz sagte für den Trainerposten beim Landesligisten ATSV Sattledt zu. „Dennoch wird er weiterhin jedes Match für uns bestreiten und uns bis zum Saisonende zur Verfügung stehen. Bei einer zeitlichen Überschneidung haben wir Vorrang. Zudem wird Robert einmal pro Woche ins Training kommen“, stellt Philipp Müller, der Sportliche Leiter der USV St. Oswald, klar. Am vorigen Wochenende konnte ein ungefährdeter 3:1-Sieg in Bad Kreuzen eingefahren werden. Goalgetter Lenz traf dabei einmal mehr doppelt. Starke Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzten Rainbach, Bad Zell und die SPG WKL – alle drei Teams punkteten dreifach!

BEZIRKSLIGA NORD



Der SV Freistadt siegte bereits zum zweiten Mal in Folge knapp mit einem Tor Unterschied. Gegen Lembach zeigte die Elf von Trainer Reinhard Klug – im Gegensatz zu den eher uninspirierten Auftritten gegen Gallneukirchen und Ottensheim – eine spielerische Leistungssteigerung und siegte verdient mit 1:0. Das Goldtor erzielte Kapitän Roman Lanzerstorfer, der überlegt mit seiner ganzen Routine einschoss. Danach ballerte Michael Würzl einen Elfmeter an die Querlatte. Der Gegner aus dem Bezirk Rohrbach fand in den gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Torchance vor. „Mit der Leistung der ersten 65 Minuten bin ich sehr zufrieden. Wir sind auf dem richtigen Weg“, bilanziert Eric Rössl, der Sportliche Leiter des SV Freistadt. Am Samstag, 16. April, wird Thomas Hölzl in Hellmonsödt fehlen. Der Verteidiger sah gegen Lembach in der 76. Minute nach einem Foul die rote Karte. Kapitän Lanzerstorfer könnte wegen einer Knieverletzung ebenfalls ausfallen. Ein wildes Match lieferte Wartberg beim Titelaspiranten Putzleinsdorf ab. Die Blau-Weißen verschliefen die Anfangsphase komplett und gerieten früh mit 0:2 in Rückstand. In der Folge zeigte die Proleta-Elf jedoch tolle Moral und kämpfte sich in die Partie zurück. Schlussendlich endete das torreiche Spiel mit einem gerechten 4:4-Remis. „In der zweiten Hälfte waren wir richtig gut. Leider schaffen wir es nicht, dieses Niveau über 90 Minuten zu halten“, sagt Sektionsleiter Michael Mayrhofer. Am Samstag, 16. April, 16.30 Uhr, steht das Bezirksderby gegen Königswiesen am Programm.

OÖ-LIGA



Auf eine erfolgreiche Woche mit fünf Punkten aus drei Spielen darf die SPG Pregarten zurückblicken. Dem 4:1-Erfolg im Nachholspiel gegen Donau folgte ein 1:1 in St. Florian. Auf beiden Seiten führten schwere Abwehrfehler zu jeweils einem Gegentor. „Natürlich hätte uns ein Sieg gutgetan. Dennoch sind wir mit der Ausbeute der letzten drei Spiele zufrieden. Wir konnten uns von den Abstiegsrängen etwas absetzen. Ich bin überzeugt, dass wir die nötigen Punkte noch holen werden, um den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Gerhard Steiner, der Sportliche Leiter der SPG. In den ausstehenden neun Runden bekommen es die Aisttaler, die aktuell auf einem soliden Mittelfeldrang stehen, vorwiegend mit den Top-Teams der Liga zu tun. Am Samstag, 16. April, 16.30 Uhr geht es zum ASK St. Valentin.

2. NORDMITTE



Nur ein mickriges Pünktchen war der Union Unterweitersdorf in den letzten sieben Begegnungen gegen Gutau geglückt. Vorigen Freitag gab es endlich einen vollen Erfolg gegen den Angstgegner. Das Match verlief auf schwer bespielbarem Untergrund zwar weitgehend ausgeglichen, dennoch setzten sich die Heimischen klar mit 4:1 durch. „Wir waren effizienter, haben unsere Chancen eiskalt verwertet. Unsere Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und sich den Sieg verdient“, freute sich Unterweitersdorfs Obmann Jürgen Stiftinger über den Erfolg und darf auf einen gelungenen Start in die Rückrunde schauen. „Wir sind immer noch ungeschlagen. Das obere Tabellendrittel ist unser Ziel.“ Neumarkt hat nach dem 4:0-Sieg über Unterweißenbach eine eindrucksvolle Rückrunden-Bilanz vorzuweisen: vier Spiele, vier Siege, 12:0 Tore!