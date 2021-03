FREISTADT. Arbeitgeber haben täglich viele Entscheidungen zu treffen. Dabei treten immer wieder Fragen aus dem Arbeitsrecht auf. Die Arbeitsrechtsexperten der WKOÖ bieten dazu Unterstützung und beraten Unternehmen bei Fragen zur Arbeitszeit, Entlohnung, Urlaub und Krankenstand, Karenz- und Elternteilzeit. Unternehmen aus der Region Freistadt können diesen Service persönlich vor Ort nutzen. Die WKO-Experten kommen dafür am Donnerstag, 29. April 2021, direkt in die WKO-Bezirksstelle Freistadt zu einem Beratungstag. In 45-minütigen Einzelgesprächen stehen sie WKOÖ-Mitgliedern kostenlos für aktuelle Fragen oder vorbeugende Unterstützung im Arbeitsrecht zur Verfügung. Anmeldungen unter 05-90909-5200 oder via E-Mail freistadt@wkooe.at.