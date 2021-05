Der OÖ. Landesenergiepreis holt Vorzeigeprojekte aus OÖ vor den Vorhang – von Energiewende ‚zu Hause‘ und ‚lokal‘ über ‚ganz groß‘, ‚betrieblich‘ sowie ‚für Jung und Alt‘ bis hin zu ‚innovativ‘“. In der Kategorie „Energiewende zu Hause“ überzeugte Familie Moßbauer aus Hirschbach.

HIRSCHBACH, OÖ. Bereits 2007 errichtete Familie Moßbauer eine 5-kW-Photovoltaikanlage. Es folgten weitere Investitionen in Nachhaltigkeit, Beteiligungen und Engagements in den vergangenen zehn Jahren: Die Familie erweiterte die PV-Anlage, errichtete eine der Sonne nachgeführte Anlage mit Solarstromspeicher, schaffte E-Bikes sowie ein Elektroauto an. Das Wohngebäude wurde thermisch saniert, eine Hackgutfeuerung ersetzte die Ölheizung. Karl Moßbauer, ehemaliger Sprecher der Energiegruppe Hirschbach, war außerdem an diversen Projekten rund um erneuerbare Energie beteiligt.

Vorzeigeprojekte auf dem Weg zur Energiewende



Mehr als 80 innovative Projekte wurden beim Energiestar 2020 eingereicht. Diese wurden von einer hochkarätigen Fachjury in sechs Kategorien bewertet. Abgewickelt wurde die Ausschreibung des OÖ Landesenergiepreises vom OÖ Energiesparverband.

„Um den ‚Energie Star 2020‘ konnten sich alle in Oberösterreich bewerben, die ein innovatives Energie-Projekt umgesetzt oder bereits konkrete Schritte in Richtung Umsetzung unternommen haben – ob Unternehmen, Privatperson oder Verein, Bildungs- oder Forschungseinrichtungen oder Gemeinden. Denn für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende braucht es auch Vorzeigeprojekte für erneuerbare Energie und Energieeffizienz, die neue Lösungen aufzeigen und zum Nachmachen motivieren“

, unterstrich Wirtschafts- und Energie-Landesrat Achleitner im Rahmen der Preisübergabe in den Redoutensälen in Linz.