HAGENBERG. Zwei Softwareparkfirmen errichten in Eigenregie ein neues Firmengebäude am Standort Hagenberg. Auf 2.400 Quadratmetern und sechs Stockwerken entsteht ein innovativer Workspace, der für zusätzliche 180 Arbeitsplätze ausgelegt ist. Offene Architektur, Eventflächen und ein großer Activity-Room, den man über eine Rutsche erreicht – das ist nur ein Bruchteil der Highlights des neuen Firmensitzes von Count IT und Ventopay. Der Einzug ist für Frühjahr 2021 geplant.

Platz zur Entfaltung

Aus dem Gedanken „Gemeinsam bewegen wir mehr für unsere Mitarbeiter“ ist die Idee entstanden, zusammen mit Ventopay diese Devise auch in Form eines innovativen Bauwerks umzusetzen. „Das neue Firmengebäude wird ein Ort, an dem man sich gerne aufhält", verspricht Count-IT-Geschäftsführer Peter Berner. "Das starre Konzept einer herkömmlichen Büroatmosphäre wird aufgebrochen und ein kreativer Ideenfluss ist somit leichter möglich." Berner ist am Entstehungsprozess maßgeblich beteiligt und hinterlässt in jeder Phase des Neubauprojekts seine Handschrift. Pro Stockwerk entsteht ein lichtdurchfluteter und technisch top ausgestatteter Workspace für etwa 40 Personen. Platz für das eine oder andere Start-up inklusive!

Hotspot für Kunst & Kultur



Mit dem Neubau wird auch die firmeneigene Outdoor-Oase umgestaltet. Eine große, gemütliche Terrasse mit vielen Sitzgelegenheiten, Sitzstufen und Gartenblick lädt zum gemeinsamen Verweilen in den Pausen ein. Im Garten ist außerdem ein Pavillon geplant, der für Gartenfeste und öffentliche Konzerte genutzt werden soll. Mit der neuen Event-Location wird ein Podium für junge, regionale Künstler verschiedener Musikrichtungen geschaffen. Besonders für Studierende der FH Oberösterreich, aber auch für alle Angestellten und Ortsansässigen in und um Hagenberg entsteht so ein neuer Hotspot für Kunst, Kultur und Unterhaltung.

Raum für Ideen und Innovation

Die Mitarbeiter können künftig über eine Rutsche in das zum Garten offene Untergeschoß des Gebäudes gelangen, in dem sich der Activity-Room mit Wutzler, Billardtisch, Dartscheiben und diversen Fitnessgeräten befindet. Count-IT-Geschäftsführer Maximilian Wurm sagt dazu: „Dadurch fördern wir das Teambuilding, ermöglichen regen Ideenaustausch und das Wichtigste: Der Spaß kommt nicht zu kurz!“ Auch die Lounge im Erdgeschoß gilt als Drehscheibe für Kommunikation und Lösungsfindung. Eine große Küche, eine Bar und ein Cafeteria-Bereich bilden einen Ort für Gespräche und Gedankenaustausch zwischen den Mitarbeitern beider Unternehmen, Kunden und Lieferanten.