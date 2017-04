Familienwanderung in Alberndorf

ALBERNDORF. Das Team der OÖVP Alberndorf rund um Bürgermeister Martin Tanzer lädt am Sonntag, 7. Mai, zu einer gemeinsamen Wanderung in Alberndorf ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Seerosenteich in Loitzendorf, Loitzendorf 20. Die Strecke ist mit Kinderwagen problemlos bewältigbar und etwa 3,5 Kilometer lang. Sie führt vom Seerosenteich über Watzinger-Grasser-Kellerer-Stroblmaier-Ganglberger zurück zum Seerosenteich. Natürlich gibt es für alle Wanderlustigen zur Stärkung eine Labstation. Hier kann man sich bei Kaffee und Getränken und anderen Köstlichkeiten stärken und den Nachmittag in geselliger Runde genießen.



Foto: Strigl