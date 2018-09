"gespag ist verlässlicher Partner der Freistädter Bevölkerung"

20.09.2018, 14:56 Uhr

Neben den aktuellen Personal- und Finanzkennzahlen wurde auch über den erweiterten Versorgungsauftrag der gespag gesprochen: Die gespag hat erst kürzlich die operative Verantwortung für die vier Landespflege- und Betreuungszentren – unter anderem Schloss Haus in Wartberg – übernommen. Seit dem vergangenen Jahr ist sie zudem mit erKinderreha Rohrbach-Berg auch an einer weiteren Reha-Einrichtung beteiligt. Intensiv laufen auch die Bemühungen zur Etablierung innovativer Versorgungsmodelle an allen Spitalsstandorten und das aktuelle Synergie-Projekt mit dem Kepler-Universitätsklinikum.

Im Freistädter Spital wurden vor allem zwei Themen besonders intensiv diskutiert: Die zukünftige Entwicklung des Freistädter Spitals sowie die ärztliche Versorgung des Bezirks mit den niedergelassenen Fachärzten. „Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an der gespag als verlässlichen Partner der Freistädter Bevölkerung und über den intensiven Dialog", sagt Lehner. "Wir sind stolz auf die ausgezeichnete Arbeit unserer 524 Mitarbeiter am Standort Freistadt, die jährlich rund 10.000 stationäre und etwa 95.000 ambulante Patienten versorgen und so für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Region sorgen."