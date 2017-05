Frauen Landesliga: Liveübertragung SPG Hagenberg/Schweinbach vs Union Peuerbach

11.05.2017, 16:19 Uhr

Am kommenden Samstag, 13. Mai 2017, treffen in der 16. Runde der Frauen Landesliga OÖ die Ladies der Spielgemeinschaft Hagenberg/Schweinbach auf den Ligakonkurrenten Union Peuerbach! Anstoß ist um 15 Uhr in der Jobliner Arena in Hagenberg.

Dank einer guten Leistung beim letzten Auswärtsspiel gegen die SV Scharnstein Ladies setzt das Team der SPG Hagenberg/Schweinbach die Serie fort und ist mittlerweile seit 16 Spielen ungeschlagen! Mit 37 Punkten führen sie die Tabelle an.Die Hausherrinnen geben sich optimistisch, denn seit Gründung der Spielgemeinschaft haben sie bei Meisterschaftsspielen in Hagenberg noch kein Gegentor hinnehmen müssen!Das Spiel am Samstag wird vom Team vonbegleitet. Also kann auch hier bei der BezirksRundschau via Livestream mitgefiebert werden: STREAM FOLGT!