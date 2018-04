Neues Umspannwerk in Rainbach sorgt für Dynamik

22.04.2018, 19:11 Uhr



Investition in die Zukunft

Linz AG-Generaldirektor Erich Haider: „Die Versorgungssicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Die sichere und rasche Verfügbarkeit von Energie ist heute mehr denn je ein unverzichtbarer Faktor für die Attraktivitat und Zukunft von Lebens- und Wirtschaftsräumen. In diesem Sinne ist das neue Umspannwerk ein Meilenstein für die aufstrebende Region und eine Investition in den Wirtschafts- und Lebensraum Nördliches Mühlviertel.“

Aufschwung und Jobs

Vorstandsdirektor Wolfgang Dopf: „Für den Großraum Freistadt bringt diese Erweiterung neue Dynamik durch zuverlässige Verfügbarkeit von Strom für die Wirtschaft, moderne Mobilität und Lebensqualität.“"Damit geht eine mehrjahrige Planungs- und Bauphase zu Ende, und unser Strom-Netzwerk, aktuell 28 Umspannwerke und rund 3.000 Trafostationen, ist um einen Standort reicher. Modernste Technik sorgt zudem fur größtmögliche Lebensdauer sowie Personen- und Betriebssicherheit“, erläutert Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz GmbH.Die 110-KV-Leitung mit dem Umspannwerk in Apfoltern ist für die ganze Region eine sehr wichtige Infrastrukturmaßnahme. Damit können sich die nördlichen Gemeinden auch in Zukunft positiv weiterentwickeln. Strom ist für jeden Haushalt, für Betriebsansiedelungen und für die Mobilität der Zukunft von essentieller Bedeutung. Wir freuen uns, dass die Linz Netz GmbH in unsere Region investiert hat“, sagt Friedrich Stockinger, Bürgermeister von Rainbach.Elisabeth Paruta-Teufer, Bürgermeisterin von Freistadt „Eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung mit elektrischer Energie macht die Region für Betriebe und Unternehmen noch interessanter. Das neue Umspannwerk in Rainbach ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft und Voraussetzung für viele weitere neue Arbeitsplätze.“Bei der Umsetzung des Bauprojekts waren die Experten nicht nur in technischer Hinsicht gefragt. Es galt, Wünsche und Anliegen von Behörden, Interessensvertretern und von Grundeigentümern bestmöglich zu berücksichtigen. Das Projekt berührt 51 Privat-Grundstücke bzw.105 Grundeigentümer und weitere Berechtigte. Die früheste mögliche Einbindung der Grundeigentümer bei der Trassenfindung zählte genauso zu den Planungsgrundsätzen wie die Einhaltung eines entsprechenden Abstands von bebautem Gebiet, optimale Ausnutzung von bestehenden Grund- und Kulturgrenzen sowie bestmögliche Integration ins Landschaftsbild.