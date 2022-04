BEZIRK (pp). Bei einem Spaziergang machte eine Bezirksblätter-Leserin einen besonderen Fund. In einem Wald wurde einiges an Gebäck entsorgt. Vielleicht hatte ja der oder die VerursacherIn gar nichts Schlimmes im Sinn und wollte den Waldbewohnern etwas Gutes tun. Nur leider ist gut gemeint nicht immer gut gemacht.

Bezirksjäger Ernst Strasser klärt auf: "Wild frisst kein altes Brot, da es so eine Futterquelle nicht kennt. Das selbe passiert zum Beispiel mit Apfelschalen. Die kennen die Tiere nicht und somit werden sie auch nicht gefressen. Eher verschimmeln solche Sachen im Wald und können dadurch Schaden anrichten." Oft müssen Jäger solche Ablagerungen entfernen, um Krankheiten zu vermeiden. "Für altes Gebäck gibt es sicher bessere Verwendungsmöglichkeiten", meint der Bezirksjäger abschließend.