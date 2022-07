Kinder der dritten und vierten Klasse der Volksschule Harbach beteiligten sich im Rahmen eines Workshops an den Vorarbeiten für die Dauerausstellung, die beim Grenzfest am 20. August gemeinsam mit dem "Hoidaweg" eröffnet werden soll.

MOORBAD HARBACH. Unter der Leitung von Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber setzten sich Harbachs junge Gemeindebürger bei einem Workshop zum Thema "50 Jahre Großgemeinde Moorbad Harbach" an einem der letzten Schultage mit ihrer unmittelbaren Wohnumgebung auseinander. Sie erzählten von ihren Wohnorten, den Freizeitmöglichkeiten, von alten Sagen und ihren Lieblingsplätzen. Auch in Zeichnungen stellten sie ihre ganz persönliche Sicht auf ihre Wohnumgebung dar. Es entstanden dabei sehr positive Bilder aus Wultschau, Hirschenwies, Maissen, Harbach und Lauterbach, die zeigten, dass diese auch für die Jüngsten Wohlfühlorte sind.

Die Workshopleiter, die auch für die Gestaltung des kleinen Museums am Spazierweg verantwortlich sind, waren von den Schülern beeindruckt und bedankten sich bei Klassenlehrerin Denise Hurmer: "Mit einer großen Offenheit und riesiger Erzählfreude haben uns die Kinder ihre Ortschaften beschrieben. Auch die Zeichnungen, die in so kurzer Zeit entstanden sind, haben alle etwas ganz Besonders. Wir werden beim Grenzfest am 20. August einiges aus dem Workshop präsentieren können. Und auch mit einem kleinen Theaterstück zur Geschichte der Gemeinde werden wir die Gäste gemeinsam mit den Kindern überraschen können."