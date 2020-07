GEM. SCHREMS. Bei einer durchgeführten Lasermessung durch die Polizeiinspektion Schrems wurde bei einem 22jährigen Lenker aus dem Bezirk, der am 20. Juli vormittags mit seinem PKW in der Gemeinde Schrems von Neu Nagelberg kommend in Richtung Schrems unterwegs war, eine Geschwindigkeit von 174 Stundenkilometer anstatt der erlaubten 100 Stundenkilometer gemessen. Der 22jährige war außerdem nicht im Besitze einer gültigen Lenkerberechtigung.

Die Weiterfahrt wurde im untersagt und weiters ergeht eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Gmünd.