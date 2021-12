ALKOVEN. Ein 42-jähriger kosovarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Eferding führte am Donnerstag Vormittag gemeinsam mit Arbeitskollegen Reparaturarbeiten am Hallendach einer Firma in Alkoven durch. Im Bereich des Dachfirsts brach eine Welleternitplatte und der 42-Jährige stürzte etwa zehn Meter tief auf einen Betonboden. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt.