Nach dem Lock Down und diversen Lockerungen wird seit 15. Juni der Besuch von Angehörigen in Alten- und Pflegeheime streng geregelt. Eine Anpassung aufgrund der in Oberösterreich verschärften Maßnahmen ist vorläufig nicht notwendig, allerdings jederzeit möglich.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING. Am 13. März wurde ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheimen (APH) – abgesehen von Ausnahmefällen – durch das Land Oberösterreich ausgesprochen. „Durch das Engagement unserer Mitarbeiter, federführend den Heimleitungen als Verantwortliche vor Ort, und dem Verständnis der Angehörigen konnte die erste Welle gut überstanden werden“, so Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer. Schweitzer ist Obmann der Sozialhilfeverbände Grieskirchen und Eferding, die derzeit die APH Gaspoltshofen, Grieskirchen, Peuerbach, Kallham, Eferding und Hartkirchen betreiben. Darüber hinaus gibt es im Bezirk Eferding und Grieskirchen noch das APH Marienheim in Gallspach vom Orden der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, Wohnen mit Pflege „St. Raphael“ der Kreuzschwestern in Bad Schallerbach sowie das APH der Gemeinde Waizenkirchen. Auf das Besuchsverbot in der Lock Down Phase folgte per 4. Mai eingeschränkter Besuchskontakt in vorgeschriebenen Bereichen und nach telefonischer Vereinbarung. Mit 9. Juni war der Besuch in den Zimmern zu vorweg vereinbarten Besuchszeiten, per 16. Juni auch ohne vorherige Terminvergabe und unter Einhaltung strenger Vorschriften möglich. Aufgrund der seither gültigen Regeln ist es nach Auskunft der Heimleitungen derzeit nicht notwendig, trotz der seit Juli für Oberösterreich geltenden neuen Verordnung striktere Maßnahmen zu ergreifen. Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen.

APH Marienheim, Gallspach

„Besuche sind nur zu fixen Zeiten möglich. Jeder muss sich am Eingang namentlich registrieren. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vom Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes ebenso vorgeschrieben wie die Händedesinfektion. Der Besuch findet ausschließlich in den Zimmern statt“, beschreibt Wolfgang Cossée, Leiter des Marienheims, die Besuchsvorschriften seines Hauses. Er betont gleichzeitig: „Bewohner dürfen das Haus zu Spaziergängen verlassen oder nach Hause geholt werden. Natürlich mit Mund-Nasenschutz oder unter Einhaltung des Abstands.“

APH Waizenkirchen

Im Alten- und Pflegeheim Waizenkirchen sind keine fixen Besuchszeiten vorgeschrieben und es ist keine Voranmeldung nötig. In Bezug auf Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion, Registrierung am Eingang und den Aufenthalt im Garten oder in den Bewohnerzimmern geht man laut Heimleiter Gerhard Mair den gleichen Weg wie das Marienheim. „Ich appelliere an die Eigenverantwortung der Besucher. Sie tragen eine Mitverantwortung für ihre Angehörigen“, so Mair.

APH Kallham

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Kallham sind seit den Lockerungen Anfang Juni ebenfalls Zimmer-Besuche unter Einhaltung der Vorsichts- und Sicherheitsvorkehrungen erlaubt. „Es besteht weiterhin Maskenpflicht in unseren Häusern und in den Zimmern, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Eine Terminvereinbarung für den Besuch in den Heimen ist nicht mehr vorgesehen. Es ist ein Formular für das Kontaktmanagement auszufüllen. Ins Heim dürfen nur Personen kommen, die keine Corona-Symptomatik haben und sich auch sonst gesund fühlen. Weiters besteht für die Bewohner die Möglichkeit, das Haus eigenständig beziehungsweise mit An- und Zugehörigen zu verlassen“, so Heimleiterin Magdalena Humer. Um die Besucher auf die Mindestabstände hinzuweisen, wurden in Kallham mit den Bewohnern „Abstandselefanten“ produziert, die nun zur Erinnerung das Foyer und die Wohnbereiche zieren. „Wir bitten die Besucher, uns weiterhin so gut zu unterstützen und sich an die getroffenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen vor Ort zu halten, damit wir alle gesund bleiben“, so Humer.

APH Gaspoltshofen

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Gaspoltshofen wurden nach dem Lock Down laut Auskunft von Heimleiter Rupert Doplbaur die Lockerungen der im März erlassenen Besuchsbeschränkungen in Abstimmung mit den Empfehlungen des Sozial- und Gesundheitsministeriums sowie des Landes Oberösterreich vorgenommen. Deshalb sind auch hier seit Mitte Juni Besuche ohne Terminvorgabe, aber unter strikter Beachtung der Vorsichts- und Hygienemaßnahmen möglich.

APH Grieskirchen

Gleiches gilt für das Bezirksalten- und Pflegeheim Grieskirchen. „Derzeit gibt es keine Besuchszeiten und das Haus ist frei zugänglich. Die Eigenverantwortung wird groß geschrieben“, so Heimleiter Hermann Baumgartner.

APH Peuerbach

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Peuerbach gibt es festgelegte Besuchszeiten, in denen Bewohner auch nach Hause geholt werden können. Das Ausfüllen des Kontaktformulars, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Desinfektion und Einhaltung einer Hust- und Niesetikette gelten nach Auskunft von Heimleiterin Klaudia Bernecker auch in ihrem Haus.

APH Eferding

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Eferding ist laut Heimleiter Andreas Loidl aufgrund der neuen Verordnung keine Anpassung der seit 15. Juni geltenden Maßnahmen notwendig. „Besuche am Zimmer oder im Garten sind ebenso möglich wie das Heimholen der Bewohner unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen“, so Loidl. In seinem Haus wurden Veranstaltungen reduziert, damit Personen aus verschiedenen Wohngruppen so wenig Kontakt wie möglich haben.

APH Hartkirchen

Das Bezirksalten- und Pflegeheim Hartkirchen beschränkt nach Auskunft von Heimleiterin Sabine Jäger den Zugang auf maximal zwei Personen aus dem gleichen Haushalt. Bei Schönwetter kann unter Einhaltung aller Regeln der Besuch im Garten stattfinden. Alle weiteren Vorschriften unterscheiden sich nicht von den anderen Häusern des Sozialhilfeverbandes.

St. Raphael - Wohnen mit Pflege, Bad Schallerbach

Auch im Haus der Kreuzschwestern in Bad Schallerbach gelten die beschriebenen Auflagen. Unter Einhaltung gewisser Auflagen dürfen auch Bewohner des „St. Raphael“ das Haus verlassen und nach Hause geholt werden. „Wenn die Ansteckungen weiter steigen oder Verdachtsfälle auftreten, wird man sich wieder abschotten müssen wie während der Hochphase der Corona-Krise“, so Heimleiter Thomas Haberfellner. „Bei der ersten Welle haben die Behörden sehr gut reagiert. Der Verbot des Besuchskontaktes hat bestimmt einigen Bewohnern das Leben gerettet. Jetzt muss die Situation beobachtet und zeitnah reagiert werden.“

Besuchsverbot jederzeit möglich

Diese Einschätzung teilt Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer für die Häuser des Sozialhilfeverbandes. „Nach Vorgaben der Gesetzgeber oder Anordnung der Gesundheitsbehörde können jederzeit in Abhängigkeit der aktuellen Lage wieder Einschränkungen verordnet werden. Derzeit ist das nicht der Fall. Die Lage wird tagesaktuell neu eingeschätzt. Bei besonderer Häufung von positiven Fällen oder Verdachtsfällen beziehungsweise positiven Fällen in einem Bezirksalten- und Pflegeheim kann dies regional oder hausbezogen wieder zu einem Besuchsverbot führen.“