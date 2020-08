Zahlreiche Landwirte in der Umgebung bieten ihre Produkte direkt am eigenen Bauernhof zum Verkauf an. Das fördert das regionale Bewusstsein und unterstützt die landwirtschaftlichen Betriebe.

EFERDING/GRIESKIRCHEN. Schmackhafte Delikatessen müssen nicht immer von weit her geholt werden – oft reicht ein kurzer Ausflug im Bezirk um sich mit Leckerein einzudecken. Zum Beispiel beim Biohof-Laden der Familie Harrer aus Meggenhofen. Die Familie hat einen Legehennenbetrieb und verkauft an ihrem Hof selbstgemachte Nudelprodukte aus Hartweizen und selbstverständlich mit den eigenen frischen Eiern. Auch Lammfleisch kann bei Erika und Karl Harrer erworben werden. „Es ist besonders wichtig, dass kleine Höfe eine Überlebenschance haben. Produkte sollen zu fairen Preisen erhaltbar sein“, so die Bio-Bäurin. Auch Sabine Schiefersteiner aus Eferding vertritt diese Meinung. In Ihrem Hofladen gibt es allerlei Gutes vom Bauernhof. Ihr Sortiment richtet sich stark nach Saison. Sie bietet frisches Gemüse und auch Eier an. Großen Wert legt Schiefersteiner auf Vielfalt: Bunte Erdäpfel, verschiedenste Paprikasorten und zahlreiche weitere besondere Gemüsesorten hat sie in ihrem Sortiment: „Wir pflanzen alle 14 Tage neue Sorten. So können wir kleine Mengen verschiedenster Arten produzieren.“ Sollte mal niemand zuhause sein, gibt es bei den Schiefersteiners auch die Möglichkeit frische Spezialitäten aus ihrem Selbstbedienungsladen zu erwerben.

Bei den Schneebergers dreht sich alles um den Apfel. Die Familie aus Wallern bietet Tafelobst, vorwiegend Äpfel, in ihrem Familienbetrieb an. Sie haben einen 1,7 Hektar großen Obstgarten in dem die ganze Familie mit anpackt. „Die Arbeit macht uns Spaß und es ist einfach lustig zusammen zu helfen“, freut sich Obstbäurin Bettina Schneeberger. Zudem beliefert die Bäurin einmal wöchentlich Schulen in Wallern und Bad Schallerbach mit ihren frischen Äpfeln.

Und auch wenn es mal mehr zum einkaufen gibt, können Direktvermarkter einen Beitrag leisten. Im Hofladen des „Alkovner Bauernladen Vereins“ gibt es alles was das Herz begehrt, von frisch gebackenen Kuchen der Bäurinnen, verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, Säfte, Knabbereien, Fleisch, Käse oder auch Gebäck. „Man erkennt sofort die Vielfalt, die sich bei uns findet“, erklärt die Vereinsobfrau Klaudia Ritzberger. In dem Bauernladen werden Produkte aus der Umgebung zum Verkauf angeboten, wodurch eine große Anzahl an verschiedensten Erzeugnissen angeboten werden kann. Hier gilt es so wenige Umwege wie möglich für Produkte zu schaffen und den Bauern eine Möglichkeit zu geben ihre Selbsterzeugnisse zu vermarkten. Besonders für kleine Verbraucher ist der Laden in Alkoven attraktiv, da auch kleine Mengen an Produkten gekauft werden können.

Biohof Harrer

4714 Meggenhofen, Radhof 2

Telefon: 07247/7571

Öffnungszeiten: Mo 10-15 Uhr, Fr 14-18 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr

Email: info@harrer.at

Website: www.biohof-harrer.at

Obstbau Schneeberger

4702 Wallern, Bergern 4

Öffnungszeiten: 8-18 Uhr

Telefon: 07249/ 43619 oder 0664/ 2171360

Email: Schneeberger.apfel@gmail.com

Bauernhof Schiefersteiner

4070 Eferding, Nibelungenstraße 8

Öffnungszeiten: Mo & Fr 8.30-13.30 Uhr, Sa 8.30-16 Uhr, Selbstbedienungshäuschen täglich von 7.30-20 Uhr geöffnet

Telefon: 07272/ 4601

Email: karl.schiefersteiner@utanet.at

Website: www.gemüsebau-schiefersteiner.com

Alkovner Bauernladen

4072 Alkoven, Prägartnerhofstraße 1a

Telefon: 07274/ 71628

Öffnungszeiten: Mi & Fr 8-17 Uhr, Do 8-13 Uhr, Sa 8-12 Uhr

Website: www.alkovner-bauernladen.com