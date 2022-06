Nachdem das Rote Kreuz Eferding bereits seit mehreren Jahren die Auslieferung von "Essen auf Rädern" in Aschach und Hartkirchen durchführt, übernimmt die Organisation nun ab August auch in vier weiteren Eferdinger Gemeinden.

EFERDING. Die Auslieferung ist ein Angebot des Roten Kreuzes, das Menschen, die selbst nicht mehr in der Lage sind zu kochen, 365 Tage im Jahr mit frischem Essen versorgt. Allein im letzten Jahr haben die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 11.000 warme Mahlzeiten an Betagte oder Hilfsbedürftige in Hartkirchen und Aschach zugestellt. In speziellen Warmhaltebehältern liefern Teams - mit bis zu zwei freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – von 10 bis 13 Uhr täglich bis zu 40 Boxen aus. Der Großteil der Mitarbeiter ist 65 und älter. Manche fahren täglich, andere einmal in der Woche oder alle 2 Wochen. "Ob alters- oder krankheitsbedingt: Oft ist es für Menschen ein enormer Aufwand und eine große Herausforderung Lebensmittel einzukaufen und täglich eine warme Mahlzeit zuzubereiten – oftmals nur für eine Person. Aber warme Mahlzeiten gehören zu den angenehmen und essentiellen Dingen des Lebens, auf die niemand verzichten sollte", meint Bezirksgeschäftsleiter Philipp Wiatschka.

Helfende Hände gesucht

Ab August übernimmt das Rote Kreuz nun auch die Verteilung in Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping. "In diesen vier Gemeinden werden rund 60 warme Mahlzeiten pro Tag an hilfsbedürftige Menschen geliefert. Für diese neue Aufgabe suchen wir freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir und die Essen-auf-Rädern-Klienten freuen uns über jede helfende Hand", so Wiatschka. Neben der Versorgung mit frisch gekochten Mahlzeiten steht dabei für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch der persönliche Kontakt bei der Übergabe im Vordergrund. "Definitiv ist für mich der Kontakt mit den Menschen das, was den Job ausmacht. Die Menschen, die wir besuchen und beliefern, brauchen unsere Hilfe", weiß Helmut Stögmüller, Teamleiter von "Essen auf Rädern" in Hartkirchen und Aschach.

Infoabend am 6. Juli

Für alle Interessierten findet am Mittwoch, 6. Juli um 17:00 Uhr ein Info-Abend zu "Essen auf Rädern" in der Bezirksstelle des Roten Kreuz in Eferding statt. Dabei wird unter anderem näher auf Fragen eingegangen, wie "Essen auf Rädern" funktioniert und wieviel Zeit für ein freiwilliges Engagement in dem Bereich eingerechnet werden muss.