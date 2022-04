Seit vergangenem Herbst ist die zum Geh- und Radweg umfunktionierte, ehemalige Bahnstrecke "Haager Lies" zwischen Neukirchen bei Lambach und Haag am Hausruck vollständig nutzbar. Der Radfahrverein (RFV) Weibern ruft mit "Bike the Lies" am 29. Mai erstmals ein großes Rennen auf der neuen Strecke ins Leben.

WEIBERN. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der Geh- und Radweg auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke "Haager Lies" auf mehr als zwanzig Kilometer befahrbar. An gut genutzten Tagen wird der Weg von bis zu 1.000 Radbegeisterten erkundet. "Die steigende Freude am beliebtesten Freiluftsport ist nicht zu übersehen, und daher ist es großartig, dass für die vielen aktiven Menschen eine von Autos geschützte Fahrumgebung vorzufinden ist", meint Jakob Eibelhuber, Obmann des Radfahrvereins (RFV) Weibern. Gemeinsam mit seinem Team ruft Eibelhuber deshalb erstmals ein Radrennen auf dem neuen Geh- und Radweg unter dem Titel "Bike the Lies" ins Leben. Am Sonntag, 29. Mai sind alle ambitionierten Radsportlerinnen und Radsportler ab 14 Jahren eingeladen, in die Pedale zu treten.

Der Rennmodus kann sowohl im Team als auch als Einzelfahrer bewältigt werden.

Foto: Alfred Voithofer

Wie der RFV auf die Idee kam? "Seit 2011 nehmen wir als Sektion der Union Weibern an diversen Rennen wie dem Radmarathon in Grieskirchen oder ‚King of the Lake‘ am Attersee teil. Vielen unserer Mitglieder gefällt es, im Rahmen von Rennen die beste Leistung zu zeigen, und auch das Training fällt etwas leichter, wenn man ein konkretes Ziel hat. Diese zahlreichen Wettkämpfe haben in uns die Lust geweckt, selbst ein Rennen zu organisieren", erklärt Eibelhuber im BezirksRundSchau-Gespräch. Bereits 2019 stellte der RFV ein Kinderradrennen in Weibern auf die Beine. "Mit der Fertigstellung der ‚Haager Lies‘ im vergangenen Jahr war uns klar, dass wir die Gelegenheit beim Schopf packen müssen."

Gesicherte Übergänge

Die sichere Atmosphäre, die auf dem geschützten Geh- und Radweg herrsche, habe den RFV schlussendlich auf die Idee zu "Bike the Lies" gebracht. Als größten Vorteil sieht Eibelhuber, dass die 21,8 Kilometer lange Strecke von Neukirchen bei Lambach bis Haag am Hausruck während des Rennens für die allgemeine Nutzung gesperrt sein wird. Ebenso werden zahlreiche Übergänge für die Teilnehmer gesichert. "Die größten Übergänge werden von ausgebildeten Verkehrslotsen geregelt, um ein ungehindertes Rennen durchführen zu können." Am geplanten Rennmodus, der ein Zeitfahren vorsieht, kann man sowohl im Team als auch als Einzelfahrer teilnehmen. "Die Strecke bietet mit ihrer Länge und 244 Höhenmetern die perfekten Bedingungen für ein Zeitfahren, bei dem man wirklich alles geben kann. Herausfordernd wird mit Sicherheit das Wetter, da in unseren Breiten sehr oft Westwind herrscht. Sollte dies am Renntag auch so sein, dann ist die ganze Strecke mit Gegenwind zu absolvieren", merkt der RFV-Obmann an.

Fanzonen-Award

Um allen Startern eine würdige Rennatmosphäre bieten zu können, freut sich der RFV über die Gestaltung von Fanzonen an der Strecke. Der Verein, private Personen oder das Unternehmen mit dem originellsten, größten und lautesten Zuschauerbereich wird mit 50 Liter Getränken nach Wahl belohnt. Im Anschluss an das Rennen werden die Teilnehmer im neuen Altstoffsammelzentrum in Weibern mit Speis und Trank versorgt, um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Für die notwendige Organisation sorgt Eibelhuber gemeinsam mit seinem Team.

