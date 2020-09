Positiver Ausblick der WKO Grieskirchen: Lehrlingsmessen bald virtuell, Investitionsprämie für Betriebe.

BEZIRK GRIESKIRCHEN (jmi). Große Herausforderungen und Zuversicht – so lässt sich derzeit die Wirtschaftslage auch im Bezirk Grieskirchen zusammenfassen. Selbst wenn die Arbeitslosigkeit derzeit mit 3,8 Prozent nur um 0,5 Prozent höher ist als im August 2019, spürt die Wirtschaftskammer (WKO) Grieskirchen doch die Auswirkungen von Corona. Fachkräftemangel bleibt weiterhin ein geflügeltes Wort. Das sieht man bei den aktuellen Anmeldezahlen in der PTS Grieskirchen. WKO-Leiter Hans Moser spricht von einer Verunsicherung, die von der Corona-Krise verursacht wurde: "Ein Drittel weniger Anmeldungen gefährden den Schulstandort. Durch die bundesweite Berichterstattung glauben viele Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, dass auch unsere regionalen Lehrbetriebe aktuell keinen Berufsnachwuchs suchen – das ist natürlich absolut falsch." Hierzu wollen die Wirtschaftskämmerer auf altbewährte Hilfen setzen, wie das Lehrstellen-Infoboard. Abstriche muss die WKO coronabedingt heuer in Sachen Lehrlingsmessen und Patenschaften zwischen Betrieben und Schulklassen machen.

Messen fallen aus

Die regionalen Messen und Gewerbeschauen liegen auf Eis, das wurde Anfang September auch für die Region Grieskirchen beschlossen. "Für uns als WKO sind Veranstaltungen sehr wichtig, da viele Betriebe diese regelmäßig dazu nutzen, sich aktuelle Information zu holen und Kontakte zu pflegen", sagt WKO-Obmann Günther Baschinger. Die Messe "Jugend & Beruf" wird heuer erstmals virtuell stattfinden. Nachziehen sollen auch andere Regionen. "Für die Betriebe sind diese Messen aber unverzichtbare Instrumente, um Lehrlinge für ihre Unternehmen zu akquirieren und nebenbei auch die sehr wichtigen Schnuppertage anzubieten und zu fixieren", so Moser. Im kommenden Jahr, soweit möglich, werde man wieder auf Messen in Präsenzform setzen.

Projekte zur Unterstützung

Die WKO Grieskirchen arbeitet derzeit an verschiedenen Projekten, um Betriebe zu unterstützen. Eines ist "next.STEP": Hierbei wird ein Angebot für Unternehmer ausgearbeitet, die seit einigen Jahren tätig sind und ihren Betrieb sowie ihre Dienstleistungen oder Produkte auf den Prüfstand stellen möchten. Berater und Trainer begleiten die Unternehmer. Das Projekt "Mein OÖ Job-Hit" wird derzeit ausgearbeitet. Hierbei können sich innerhalb einer Woche alle Unternehmen des Bezirks der Bevölkerung, künftigen Lehrlingen und Fachkräften präsentieren.

Das Bezirksprojekt "Grieskirchen, Handwerk mit Weltruf" gewinnt bei der Suche nach Fachkräften an Bedeutung. "In einer Klausur der Bezirksstellen-Ausschussmitglieder des Bezirks werden wir im November das Projekt evaluieren, dem digitalen Fortschritt anpassen und dann im Jahr 2021 voll durchstarten", so Baschinger.

Um die Auswirkungen der Corona-Krise zu meistern, wurde zudem die Investitionsprämie eingeführt. Sie soll Unternehmen einen Anreiz zum Anlegen schaffen. Gefördert werden Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen an österreichische Betriebsstätten, die zwischen 1. August 2020 und 28. Februar 2021 gesetzt werden. Mit diesen nicht rückzahlbaren Zuschüssen soll in den österreichischen Unternehmensstandort investiert werden. "Dadurch soll auch die Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sollen geschaffen werden", so VP-Nationalrat Laurenz Pöttinger.