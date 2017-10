LehrlingsRundschau: Eine Zeitung von Lehrlingen für Lehrlinge

04.10.2017, 14:59 Uhr

Für die Sonderausgabe zum Thema Ausbildung holte sich die BezirksRundschau Grieskirchen & Eferding fünf junge Fachkräfte zur Unterstützung.

BEZIRKE (jmi). In der LehrlingsRundschau, dreht sich alles um das Thema Ausbildung. Zu diesem Zweck hat sich die BezirksRundschau Grieskirchen & Eferding Verstärkung geholt. Unsere fünf LehrlingsRedakteure Stefan, Oliver, Michaela, Jan und Kevin durften diesen Herbst „Zeitung machen“. Beim runden Tisch fühlten sie Vertretern von Wirtschaftskammer, AMS, Lokalpolitik und JugendService auf den Zahn. Die Nachwuchsjournalisten durften natürlich auch selbst den Stift zücken. Die Idee dahinter: Geschichten von Lehrlingen für Lehrlinge. Ob Interview zur Lehre, Jobrotation, Sport und Ausbildung und vieles mehr – die Berichte unserer LehrlingsRedakteure finden Sie in jedem Ressort der Sonderausgabe.

LehrlingsRedakteure 2017 im Überblick:



17SchlüßlbergPöttinger LandtechnikWeil ich nicht mehr in die Schule gehen wollte und endlich meine eigenes Geld verdienen wollte.Mir gefällt meine Lehre sehr gut weil sie sehr abwechslungsreich ist.Das Besondere an meiner Lehre ist die große Abwechslung und die vielen netten Menschen.20Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck)AMS GrieskirchenMeine Beraterin beim AMS Vöcklabruck machte mich darauf aufmerksam, dass in Grieskirchen eine Lehrstelle zur Perosnaldienstleisterin frei wäre, und so habe ich mich entschieden, eine Lehre zu machen.Sehr gut – es ist alles so, wie erwartet.Ich komme täglich mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und bekomme einen Einblick in ihr Leben.19St. Marienkirchen/PolsenzPenederDa mir eine höhere Schule zu schwer gefallen ist.Gut, da es sehr abwechslungsreich ist.Ich darf schon fast alles alleine machen. Und zudem habe ich nicht weit in die Arbeit.15HofkirchenMoosmayrWeil ich selbst Geld verdienen und früher in die Arbeitswelt einsteigen wollte.Ich finde es gut, im ganzen Betreib einmal schnuppern zu können und alles auszuprobieren.Sie ist nicht weit von zuhause entfernt. Ich kenne schon einige Leute. Ich kann vieles alleine machen.17GallspachPöttinger LandtechnikWeil ich nicht mehr in die Schule weitergehen wollte und endlich Geld verdienen wollte. Mir ist arbeiten lustiger als die Schule.Sehr gut! Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.Dass ich sehr oft die Abteilung wechsle (Jobrotation).