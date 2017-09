Mehr als nur eine Lehre!

26.09.2017, 11:51 Uhr

Das Spannende in meiner Ausbildung ist, ich lerne Täglich neue Sachen dazu. Nicht nur für die Arbeit, sondern auch fürs Leben.Jeden Tag bekomme ich neue Aufgaben und Übungen, die mich immer wieder aufs Neue Fordern, und das Beste aus mir heraus holen, sodass ich jeden Tag meine Leistungen steigern und verbessern kann.Mehrmals im Jahr fahren wir zu Seminaren, Ausflügen und Schulungen. Dort lernen wir verschiedene Techniken und Tricks um unser Selbstbewusstsein und unser Auftreten zu verbessern. In Teamarbeiten lernen wir, wie wichtig das Miteinander ist und man immer ein Gemeinsames Ziel vor Augen haben sollte. Und wenn ich eins dabei gelernt habe, dann dass ohne dem Ganzen, vieles nicht funktionieren würde, egal ob Beruflich oder privatWas mir besonders gefällt, ist, dass die Arbeit so abwechslungsreich und spannend ist – Tag für Tag lerne ich Neues und kann neue Aufgabenbereiche übernehmen.Eins kann ich ganz stolz behaupten: die Lehre bei FACC wird nie langweilig und ich bin froh, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe.