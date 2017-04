Gutes für Naschkatzen: Rezept für Süße Winzerschnitten

27.04.2017, 09:06 Uhr

Das Kochbuch der Gemeinde Natternbach hält den Rezepttipp "Süße Winzerschnitten" bereit.

BEZIRK. In Natternbach isst man gerne etwas Süßes – aber ausgefallen und gut schmecken soll es auch. Fürs Kaffeekränzchen, als Dessert oder für zwischendurch empfiehlt die Gesunde Gemeinde: "Süße Winzerschnitten".6 Eier, 180 g Zucker, 150 g Mehl, 25 g Ribiselmarmelade, Saft einer Zitrone4 Blätter Gelatine, 1/16 l heller Traubensaft, 50 g Kristallzucker, 1/8 l Joghurt, 350 g Mascarino, 1/8 l Schlagobers, 200 g kernlose Trauben, 1 Packerl Tortengelee, 1/4 l heller Traubensaft

Eier trennen, Eiklar steif schlagen. Ein Drittel des Staubzuckers beifügen und den Schnee immer wieder gut ausschlagen. Den übrigen Zucker löffelweise abwechselnd mit Dotter und Mehl leicht unter den Schnee geben. Aus dem Teig zwei Biskuitplatten bei etwa 200 Grad Celsius backen. Ribiselmarmelade passieren, mit Zitronensaft vermengen und auf die beiden Biskuitplatten aufstreichen. Die Biskuitplatten in jeweils drei 10 Zentimeter breite Streifen schneiden, der Länge nach eng einrollen, auf 28 Zentimeter Länge zuschneiden. Für die Creme zunächst Gelatine in Wasser einweichen. 1/16 Liter Traubensaft mit Zucker einmal aufkochen, in eine Schüssel gießen und Gelatine im heißen Saft auflösen. Zuerst Joghurt und anschließend Mascarino mit einer Schneerute unterrühren. Steifes Schlagobers unter die Creme heben. Kastenform mit etwas Wasser ausstreichen, damit die Folie besser haftet. Form anschließend der Breite nach mit zwei Streifen Klarsichtfolie auslegen und die Folie jeweils etwa 15 cm #+überstehen lassen. Ein Drittel der Mascarinocreme in die Form geben und mit drei Rouladen belegen – kein Abstand zwischen den Rouladen. Rouladen mit einem weiteren Drittel der Creme bedecken und glatt streichen. Die restlichen drei Rouladen auf die Creme legen, mit restlicher Creme bestreichen. Weintrauben waschen, abtrocknen, abrebeln und halbieren. Die Creme mit den halbierten Trauben – Schnittflächen nach unten – belegen. Das Tortengelee laut Packungsaufschrift mit Traubensaft zubereiten, fünf Minuten überkühlen lassen, die Trauben mithilfe eines Esslöffels mit dem Gelee überziehen. Winzerschnitten mindestens fünf Stunden zugedeckt kalt stellen. Aus der Form heben und auf eine Platte geben. Guten Appetit!