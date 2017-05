Landeshauptmann Thomas Stelzer mit neuem Talk-Format zu Gast in Peuerbach

Der neue LH im 60-Minuten-Talk über Politik, Privates und das Land der Möglichkeiten – am 1. Juni in Peuerbach

Mit einem völlig neuen Tour-Format ist Landeshauptmann Thomas Stelzer derzeit in Oberösterreich unterwegs. Bis 1. Juni wird er bei insgesamt sieben Terminen mit den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern zusammentreffen. In einem 60 Minuten langen Gespräch mit LT1 Moderatorin Viktoria Raz spricht Stelzer über Privates, Politik und das Land der Möglichkeiten.Insgesamt rund 1000 Gäste verfolgten bei den ersten beiden Terminen von „Thomas Stelzer persönlich“das Gespräch, in dem es um die Familie, den Draht zu den Kindern, aber vor allem um die politischen Vorhaben des neuen Landeshauptmanns ging.

Abschaffen, was weggehört

Oberösterreich als Land der Möglichkeiten

Dabei bekräftigte der Landeshauptmann erneut die Notwendigkeit von mehr Licht im Dschungel der Gesetze und Verordnungen. Alle Regelungen seien mit besten Vorsätzen geschaffen worden, aber man müsse auch den Mut haben, abzuschaffen, was nicht mehr passt oder im Weg steht, so der Landeshauptmann.Oberösterreich soll ein Anziehungspunkt in Österreich und Europa werden. Die Menschen sollen hier Möglichkeiten haben, die ihnen andere Länder nicht bieten können, so das erklärte Ziel von Thomas Stelzer. Der Weg dorthin führe über eine vorausschauende Standort- und Bildungspolitik, Investitionen in die Infrastruktur und eine weiterhin hohe Lebensqualität.• Dienstag 16. Mai, ALFA, Laakirchen, Museumsplatz 1, 4662 Laakirchen• Montag 22. Mai, Stadtsaal, Steyr, Stelzhamerstraße 2a, 4400 Steyr• Dienstag 30. Mai, KUSZ, Hörsching, Humerstraße 20, 4063 Hörsching• Mittwoch 31. Mai, Gasthaus Danzer, Aspach, Höhnharter Straße 19, 5252 Aspach/Innkreis• Donnerstag 1. Juni; Melodium, Peuerbach, Hauptstraße 19, 4772 PeuerbachDie Anmeldung ist unter www.thomas-stelzer.at/persoenlich möglich.