Vizebürgermeisterwechsel in Bad Schallerbach: Ing. Markus Brandlmayr folgt Susi Walter

18.04.2018, 08:35 Uhr

Tätigkeit als Mitglied des Gemeinderates und Gemeindevorstandes beendet.Frau Walter hat sich vorrangig um ihr Aufgabengebiet Familie, Soziales, Senioren, Kindergarten,Schulen und ihr persönliches Hobby, das Kulturangebot in unserer Gemeinde gekümmert. Die Entwicklung des Kindergartenbetreuungsangebotes, der Ausbau der Schulen und schließlich ihr Herzensanliegen, die Schaffung eines Alten- und Pflegeheimes in Bad Schallerbach sind konkrete Beispiele aus dieser Zeit. Im Vordergrund stand für sie aber immer der Kontakt mit den Menschen und Hilfestellung dort zu leisten, wo dies notwendig war.

Herr Ing. Markus Brandlmayr wurde einstimmig als neuer Vizebürgermeister gewählt.Mit Ing. Markus Brandlmayr übernimmt die Stelle des Vizebürgermeisters jemand, der einerseits mit neuem Elan startet, andererseits schon fast 15 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik hat. Besonders als Obmann desUmweltausschusses, ein Themenbereich mit ganz besonderem Stellenwert, hat er bereits seit über 10 Jahren Verantwortung in der Gemeindearbeit übernommen.Ing. Markus Brandlmayr ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Töchter, beruflich ist er als Sachverständiger für Chemie in der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ tätig.