Seit dem Schuljahr 2014/15 wird an der Volksschule Neuberg im Burgenland/Nova Gora nach der Methode "Neuromotorisches Lernen" unter der Leitung von Diplomsportlehrer Professor Gerhard Judmayer aus Graz gelernt.

Neuromotorisches Lernen ist ein Bewegungstraining der koordinativen Fähigkeiten (Kompetenzen) mit kognitiven und visuellen Aufgaben.

Neuromotorisches Lernen verbessert die Leistungsfähigkeit des Gehirns, und zwar durch immer wieder neue Bewegungsanforderungen, bei denen Dinge gleichzeitig wahrgenommen und verarbeitet werden müssen.

Die NML Akademie (Neuromotorisches Lernen) hat im Südburgenland in Kooperation mit der Bildungsdirektion Burgenland, der PH Burgenland und dem Bildungsreferat in diesem Schuljahr ein Pilotprojekt im „Mittleren Stremtal“ in Form einer Modellregion installiert, an dem die Volksschulen aus Deutsch Tschantschendorf, Güttenbach, St. Michael und Neuberg teilnehmen.

Aus diesem Anlass wurde nun kürzlich an allen Schulen ein Motoriktest mit den teilnehmenden Kindern durchgeführt, um einmal Basisdaten zu erheben. Durch die monatelange Corona-bedingte Einschränkung im Bewegungs- und Sportunterricht konnte diese Messung erst jetzt durchgeführt werden.