Die Zickentaler Brauerei in Heugraben ist vom Kulinarik-Magazin "Falstaff" zur beliebtesten Kleinbrauerei des Burgenlandes im Jahr 2022 gewählt worden. Basis für die Entscheidung waren die Online-Stimmen der "Falstaff"-Leserschaft. Für die Wahl der beliebtesten Klein- und Gasthausbrauereien in den neun Bundesländern waren rund 21.000 Stimmen abgegeben worden.

Die Brauerei von Patrick Krammer erreichte 36 % der abgegebenen Burgenland-Stimmen. Auf Platz 2 landete die Golser Brauerei mit 28 % vor dem "Lake Seidl" in Neusiedl am See mit 7 %.