Die neu errichtete Filiale des Lebensmitteldiskonters geht am Donnerstag, dem 5. August, in Betrieb. Die Bauzeit betrug etwas mehr als vier Monate, zuvor musste allerdings das gesamte Firmengelände an der nördlichen Bundesstraßeneinfahrt mit Erde aufgeschüttet werden.

"Backbox" und "Marktplatz"

Die Filiale ist rund 1.000 m2 groß und bietet das gesamte Sortiment der Handelskette. Bis zu 40 Sorten an Brot und Gebäck kommen aus der "Backbox", auf dem "Marktplatz" warten Obst und Gemüse, die Vinothek bietet Weine aus aller Welt. Vor dem Gebäude selbst wurden 100 Parkplätze angelegt. Die Zufahrt erfolgt nicht von der Bundesstraße, sondern von der Wiesenstraße aus.

Großen Wert wurde laut Hofer-Angaben beim Bau auf Umweltfreundlichkeit gelegt, die sich in einer Kälte-Wärme-Verbundanlage, in klimaschonender Filialtechnik und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausdrückt.

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der neuen Filiale beschäftigt. Geöffnet ist montags bis freitags von 7.15 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 7.15 bis 18.00 Uhr.