"Die Grafen" beim Sulzer Hallenfest

16.09.2018, 00:44 Uhr

Veranstalter war die Freiwillige Feuerwehr, so wie immer.Kommandant Jürgen Lang: "Wir dürfen einmal im Jahr in der Halle eine Großveranstaltung machen und brauchen den allfälligen Gewinn für den Betrieb der Feuerwehr".

Zur Zeit erscheint das Publikum um zehn Uhr abends, die Band beginnt gegen elf. Aufgetaktet wird mit einer Schnitzelsemmel oder einem Hotdog und einem leichten Spritzer dazu. Aber dann gehts los.Die Grafen eröffneten mit "Steirermen are very good" und "Wahnsinn". Das Publikum stieg ein, sang mit und tanzte, sogar mit Partnern.Rund um den Tanzplatz steht man an den Schenken. Sitzplätze werden weniger genutzt. Man streunt allein oder in Gruppen durch die Menge. Security und Becheraufräumdienst funktioniert. Vor der Halle treffen sich die, die miteinander reden wollen. Und noch weiter davor stehen die Taxis bereit, zum Heimfahren.Es ist was dran, denn die Jungen brauchen solche Treffpunkte am Wochenende in der Region. Sowas ist gut für das Land.